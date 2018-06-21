На Тьяго Алькантару появился еще один претендент

На полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару появился еще один претендент, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в приобретении 27-летнего хавбека чемпионов Германии проявил туринский "Ювентус".

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию". Немецкий гранд уже оценил его в 70 миллионов евро.

Напомним, в подписании Алькантары также заинтересован "Реал". | soccernews.ru