На Тьяго Алькантару появился еще один претендент

Теги ювентусбавария мюнхентьяго алькантара

На Тьяго Алькантару появился еще один претендентНа полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару появился еще один претендент, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в приобретении 27-летнего хавбека чемпионов Германии проявил туринский "Ювентус".

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию". Немецкий гранд уже оценил его в 70 миллионов евро.

Напомним, в подписании Алькантары также заинтересован "Реал". | soccernews.ru

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