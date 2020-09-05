На Тьяго Алькантару претендуют три топ-клуба АПЛ

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На Тьяго Алькантару претендуют три топ-клуба АПЛ

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара пользуется спросом на английском трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что за испанца ведут борьбу "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", а теперь в гонку за игроком включился ещё один топ-клуб АПЛ.

По информации журналиста Фабрицио Романо, на 29-летнего хавбека нацелился лондонский "Челси".

"Бавария" готова продать Алькантару за 30 миллионов евро. Контракт между сторонами истекает следующим летом.

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