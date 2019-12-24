На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
Федерация футбола Англии намерена установить дополнительные камеры на стадионе "Уэмбли", чтобы чтобы лучше определять правонарушителей во время Евро-2020. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, данная мера принята для того, чтобы пресечь проявления расизма со стороны болельщиков.
На "Уэмбли" пройдет 7 встреч чемпионата Европы-2020, в том числе и финальную игру.
А еще: Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
-
Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
-
Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"
-
Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"
-
РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 декабря
-
Капитан "Боруссии" Ройс женился
-
1
Насри: "Салах гонится за статистикой"
-
На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
-
Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок
-
Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов
-
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
-
1
Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"
-
Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
-
"Штутгарт" отправил в отставку главного тренера
-
Бентанкур дисквалифицирован на три матча
-
Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
-
Хонда может вернуться в российский клуб
-
Артета провел первую тренировку с "Арсеналом"
-
Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе
-
СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"
-
1
Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"
-
1
Рамос рассказал о планах "Реала" на 2020 год
-
Нойер высказался относительно своего будущего в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12