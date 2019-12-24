На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом

Федерация футбола Англии намерена установить дополнительные камеры на стадионе "Уэмбли", чтобы чтобы лучше определять правонарушителей во время Евро-2020. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, данная мера принята для того, чтобы пресечь проявления расизма со стороны болельщиков.

На "Уэмбли" пройдет 7 встреч чемпионата Европы-2020, в том числе и финальную игру.

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