На Уилшера появился претендент из испанской Примеры

Теги бетисарсенал лондонджек уилшер

На Уилшера появился претендент из испанской Примеры

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "Бетис" в январе попытается подписать игрока, однако сделке может помешать высокая зарплата футболиста.

В текущем сезоне Уилшер провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Венгер хочет продлить соглашение с Уилшером. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов