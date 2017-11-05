На Уилшера появился претендент из испанской Примеры

Хавбек "Арсенала" Джек Уилшер попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "Бетис" в январе попытается подписать игрока, однако сделке может помешать высокая зарплата футболиста.

В текущем сезоне Уилшер провел 7 матчей и отметился одной голевой передачей.

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