На Уилшира появился еще один покупатель

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает британская пресса, хавбеком интересуется "Вулверхэмптон", который в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

Сам футболист готов покинуть "Арсенал".

В текущем сезоне Уилшир сыграл в 19-ти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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