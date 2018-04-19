На Уилшира появился еще один покупатель

Теги джек уилшерарсенал лондонвулверхэмптон

На Уилшира появился еще один покупательПолузащитник "Арсенала"  Джек Уилшир может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает британская пресса, хавбеком интересуется "Вулверхэмптон", который в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

Сам футболист готов покинуть "Арсенал".

В текущем сезоне Уилшир сыграл в 19-ти матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Читайте: Уилшер рискует пропустить ЧМ-2018 | soccernews.ru

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