На Украине назвали причину отказа от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России
Фото: сайт АПФУ/Автор неизвестен
Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) Владислав Ващук назвал причину отказа национальной команды от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в России.
"АПФУ приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна.
Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на чемпионат мира восемь лет назад. У нас сейчас сильная сборная как никогда", - приводит слова Ващука официальный сайт АПФУ.
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