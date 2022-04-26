На Украине приняли решение по чемпионату страны
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны, сообщается на официальном сайте организации.
Турнирная таблица зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет. Таким образом, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Лиге чемпионов, "Днепр-1" и "Заря" - в Лиге Европы, а "Ворскла" выступит в Лиге Конференций.
Напомним, что чемпионат Украины был прерван из-за проведения Россией специальной военной операции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13