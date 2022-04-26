На Украине приняли решение по чемпионату страны

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На Украине приняли решение по чемпионату страны

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о досрочном завершении чемпионата страны, сообщается на официальном сайте организации.

Турнирная таблица зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет. Таким образом, "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Лиге чемпионов, "Днепр-1" и "Заря" - в Лиге Европы, а "Ворскла" выступит в Лиге Конференций.

Напомним, что чемпионат Украины был прерван из-за проведения Россией специальной военной операции.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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