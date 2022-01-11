На Украине высмеяли "Черноморец" за неудачную презентацию новичка клуба (видео)
Фото: инстаграм "Черноморца"/Автор неизвестен
Пресс-служба ковалевского "Колоса" в клубном тик-токе высмеяла одесский "Черноморец", который неудачно провел презентацию шведского защитника Дугласа Бергквиста.
Одесситы опубликовали фотографию Бергквиста в футболке бывшего клуба. При этом пресс-служба "Черноморца" схематично наложила поверх футболки полоски синего и черного цвета и надпись "Черноморец".
28-летний Берквист перешел в "Черноморец" из шведского "Кальмара" на правах свободного агента. Защитник подписал с украинским клубом контракт до лета 2023 года.
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