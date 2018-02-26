На Умтити появился еще один претендент

Теги барселоначелсисамюэль умтити

На Умтити появился еще один претендентНа ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити появился еще один претендент, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, предпринять попытки подписать 24-летнего бека "сине-гранатовых" уже ближайшим летом может лондонский "Челси". "Аристократы" планируют воспользоваться тем, что француз и каталонский гранд никак не могут согласовать условия нового контракта футболиста.

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 28 матчей за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Челси" поборется с "Барселоной" за вингера "Интера". | soccernews.ru

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