На Умтити появился еще один претендент

На защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с клубом в качестве суммы отступных, ближайшим летом будет готов туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 33 матча за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Ювентус" нацелился на немецкого защитника. | soccernews.ru