На Умтити появился еще один претендент

Теги барселонасамюэль умтитиювентус

На Умтити появился еще один претендентНа защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заплатить за 24-летнего бека "сине-гранатовых" 60 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с клубом в качестве суммы отступных, ближайшим летом будет готов туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 33 матча за "Барселону". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Ювентус" нацелился на немецкого защитника. | soccernews.ru

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