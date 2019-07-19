На Умтити появился новый претендент из АПЛ

Теги самюэль умтитибарселонаманчестер сити

На Умтити появился новый претендент из АПЛ

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Le10Sport, в услугах 25-летнего француза заинтересован "Манчестер Сити". Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Умтити провел всего 15 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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