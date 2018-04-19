На Умтити появился третий претендент

Теги барселонасамюэль умтитибавария мюнхенманчестер юнайтедреал мадрид

На Умтити появился третий претендентНа ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити появился уже третий претендент, информирует испанская пресса.

Так, вслед за "Манчестер Юнайтед" и мадридским "Реалом" заинтересованность в подписании 24-летнего бека "сине-гранатовых" проявила мюнхенская "Бавария". Ожидается, что чемпионы Германии будут готовы удовлетворить финансовые запросы француза.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 37 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за Умтити. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов