На Умтити появился третий претендент

На ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити появился уже третий претендент, информирует испанская пресса.

Так, вслед за "Манчестер Юнайтед" и мадридским "Реалом" заинтересованность в подписании 24-летнего бека "сине-гранатовых" проявила мюнхенская "Бавария". Ожидается, что чемпионы Германии будут готовы удовлетворить финансовые запросы француза.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 37 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" определилась с размером новой суммы отступных за Умтити. | soccernews.ru