На Умтити претендуют шесть клубов

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На Умтити претендуют шесть клубов

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити, скорее всего, покинет клуб этим летом.

По сведениям Mundo Deportivo, на 26-летнего француза претендуют "Арсенал", "Вест Хэм", "Лион", "Марсель", "Ренн" и "Эвертон". Сам футболист хочет остаться в стане каталонцев.

Отмечается, что "Барса" готова продать Умтити, а также рассмотреть варианты с арендой в другой клуб с опцией выкупа.

Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В этом сезоне он провел 18 игр во всех турнирах.

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