На Урале закопали бы: известный боец ярко высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

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На Урале закопали бы: известный боец ярко высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Бывший боец ММА Олег Тактаров прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые в данный момент находятся в СИЗО "Бутырка" за избиение нескольких человек в Москве.

"Я знаю, что там было. Но сказать не могу, потому что если скажу, то окажусь в подвалах рядом с ними. Все больше людей начинает задумываться. Да, я посмотрел какое-то непонятное видео, но вы знаете, почему в профессиональном рестлинге бьют стульями по голове? Чтобы не причинить вреда здоровью. Выглядит ужасно, но это по телевизору, а в жизни ноль повреждений.

Стулом можно покалечить, если ребром ударить. Конечно, они балбесы, я поэтому и предостерегаю Хабиба толпой что-то делать. Чтобы не получилось такого, а то потом не вытащишь.

Я знаю, какие слова говорил этот чиновник, но я не могу их произнести в интервью. Знаю, что говорил этот наглый водитель, который чувствовал, что у него есть покровитель. За эти слова на Урале закопали бы и никогда не нашли. А здесь ребята просто лещей надавали и сейчас сидят, типа им урок. Наверное, это урок другим, что закон можно вот так перегибать", – приводят слова Тактарова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким избили трех человек в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук, а также генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

В данный момент обвиняемым избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей до 8 апреля.

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