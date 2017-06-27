На Усмана Дембеле появился ещё один претендент

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На Усмана Дембеле появился ещё один претендент

Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в услугах 20-летнего француза заинтересован "Манчестер Сити". Видеть в своей команде перспективного футболиста хочет лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что на Дембеле также претендуют "Барселона" и ПСЖ, однако сам игрок не скрывает желания выступать в АПЛ. | http://soccernews.ru

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