На Усмана Дембеле появился новый претендент

1 Теги псжбарселонаусман дембеле

На Усмана Дембеле появился новый претендентНа вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле появился новый претендент, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 21-летнего француза проявил ПСЖ. Парижане уже связались с окружением игрока "сине-гранатовых", дабы обсудить условия его возможного переезда на "Парк де Пренс".

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним,  на Ракитича появились два неожиданных претендента. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Хуй в рот Рабьо и Вератти взамен

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов