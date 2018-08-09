На Усмана Дембеле появился новый претендент

На вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле появился новый претендент, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, заинтересованность в подписании 21-летнего француза проявил ПСЖ. Парижане уже связались с окружением игрока "сине-гранатовых", дабы обсудить условия его возможного переезда на "Парк де Пренс".

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, на Ракитича появились два неожиданных претендента. | soccernews.ru