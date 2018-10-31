На Усмана Дембеле претендуют три клуба

На вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле претендуют сразу три европейских топ-клуба, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям издания, побороться за 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно, если он будет выставлен на трансфер "сине-гранатовыми", готовы лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Ливерпуль".

В текущем сезоне Дембеле забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу в 12 играх за "Барселону". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

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