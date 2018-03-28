На Усмана Дембеле претендуют три топ-клуба

Теги барселонаусман дембелеатлетико мадридливерпульарсенал лондон

На Усмана Дембеле претендуют три топ-клубаНа вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле претендуют три европейских топ-клуба, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, за ситуацией с 20-летним игроком "сине-гранатовых", который до сих пор не смог полностью адаптироваться в своей новой команде, следят "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико".

Отметим, что Дембеле только прошлым летом за 110 миллионов евро перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии". С того времени за каталонский гранд он забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 14 матчах.

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