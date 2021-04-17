На Варана появился новый претендент из АПЛ

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На Варана появился новый претендент из АПЛ Фото: Твиттер @raphaelvarane

Защитник "Реала" Рафаэль Варан попал в сферу интересов очередного клуба.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, новым претендентом на 27-летнего француза стал "Челси". Инициатором трансфера является наставник "синих" Томас Тухель.

Напомним, что ранее интерес к Варану проявлял "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне на счету Варана два гола в 36 играх.

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