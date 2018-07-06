На вечер четверга "Реал" не получал предложений по Роналду

На вечер четверга мадридский "Реал" не получал пока предложений по своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Cadena Cope, официального запроса по трансферу 33-летнего форварда на "Сантьяго Бернабеу" еще не поступало. Однако агент португальца Жорже Мендеш активно контактирует с королевским клубом, чтобы снизить трансферную стоимость своего клиента до 100 миллионов евро.

Отметим, что в контракте Роналду с "Реалом" прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

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