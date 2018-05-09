На Венгера нацелился клуб из АПЛ
"Эвертон" нацелился на главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, информирует Daily Star.
Так, по сведениям издания, "ириски" рассчитывают заменить французским специалистом своего наставника Сэма Эллардайса, работа которого не устраивает клубное руководство.
Напомним, текущий сезон станет последним для Венгера "у руля" "канониров". С ними он трижды выигрывал чемпионат Англии, а также по семь раз Кубок и Суперкубок страны.
Не пропустите: Венгер высказался о своем будущем. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Моуринью: "Рэшфорду не нужно никуда уходить ради игрового времени"
-
"Реал" нацелился на голкипера "Ромы"
-
На время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки
-
"Бока Хуниорс" в 33-й раз выиграл чемпионат Аргентины
-
Зидан: "Не жалею, что не выпустил основной состав против "Севильи"
-
Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"
-
Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"
-
"Севилья" - "Реал" - 3:2 (обзор)
-
Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не по игре"
-
Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
-
Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018
-
Аллегри: "Ювентус" заслужил победу в Кубке Италии"
-
"Реал" проиграл "Севилье" на "Рамон Санчес Писхуан"
-
"Манчестер Сити" – "Брайтон" – 3:1 (обзор)
-
"Ювентус" – "Милан" – 4:0 (обзор)
-
"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" и обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" установил еще один рекорд АПЛ
-
Классическая победа с рекордом: "Ман Сити" разбирается с "Брайтоном"
-
Очередной трофей туринцев: "Ювентус" уничтожил "Милан" в финале Кубка Италии
-
"Челси" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Лестер" - "Арсенал" - 3:1 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|94
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
|36
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30