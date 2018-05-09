На Венгера нацелился клуб из АПЛ

Теги эвертонарсенал лондонарсен венгерсэм эллардайс

На Венгера нацелился клуб из АПЛ"Эвертон" нацелился на главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, информирует Daily Star.

Так, по сведениям издания, "ириски" рассчитывают заменить французским специалистом своего наставника Сэма Эллардайса, работа которого не устраивает клубное руководство.

Напомним, текущий сезон станет последним для Венгера "у руля" "канониров". С ними он трижды выигрывал чемпионат Англии, а также по семь раз Кубок и Суперкубок страны.

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