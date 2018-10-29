На Венгера появился новый претендент

Теги филлип кокуфенербахчеарсен венгер

На Венгера появился новый претендентНа известного французского тренера Арсена Венгера появился новый претендент, информирует Fotomac.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 69-летнего специалиста проявил турецкий "Фенербахче", который сегодня расстался со своим наставником Филлипом Коку.

Последним клубом Венгера был лондонский "Арсенал". В стане "канониров" он проработал 22 года. Покинул "Эмирейтс" француз летом текущего года.

Напомним, Панов прокомментировал возможный приход Венгера в "Спартак". | soccernews.ru

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