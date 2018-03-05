На Венгера появился первый претендент из АПЛ

На главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера уже появился первый претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Daily Star, в услугах 68-летнего специалиста заинтересован владелец "Эвертона" Фархад Мошири, который считает француза идеальным кандидатом на замену наставнику своей команды Сэму Эллардайсу.

Напомним, Косиельни высказался о неудачах "Арсенала". | soccernews.ru