На Венгера появился первый претендент из АПЛ

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На Венгера появился первый претендент из АПЛНа главного тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера уже появился первый претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Daily Star, в услугах 68-летнего специалиста заинтересован владелец "Эвертона" Фархад Мошири, который считает француза идеальным кандидатом на замену наставнику своей команды Сэму Эллардайсу.

Напомним, Косиельни высказался о неудачах "Арсенала". | soccernews.ru

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