На Верратти претендуют два европейских топ-клуба

На полузащитника ПСЖ Марко Верратти претендуют сразу два европейских топ-клуба, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, побороться за 25-летнего хавбека парижан ближайшим летом будут готовы "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru