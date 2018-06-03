На Верратти претендуют два европейских топ-клуба

Теги псжмарко верраттиманчестер юнайтедювентус

На Верратти претендуют два европейских топ-клубаНа полузащитника ПСЖ Марко Верратти претендуют сразу два европейских топ-клуба, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, побороться за 25-летнего хавбека парижан ближайшим летом будут готовы "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, Тухель выступил против трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" в ПСЖ. | soccernews.ru

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