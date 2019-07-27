На вилле хавбека "Арсенала" Эль Ненни найден труп

Теги арсенал лондонмохамед эль ненни

На вилле хавбека "Арсенала" Эль Ненни найден труп

Отец полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни заявил, что на строящейся вилле его сына в Египте найден труп.

Сообщается, что на место происшествия прибыла полиция, которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В прошлом сезоне Эль Ненни сыграл за "Арсенал" всего 17 матчей и сделал 1 ассист.

Контракт 27-летнего футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2022 года.

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