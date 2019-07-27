На вилле хавбека "Арсенала" Эль Ненни найден труп

Отец полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни заявил, что на строящейся вилле его сына в Египте найден труп.

Сообщается, что на место происшествия прибыла полиция, которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В прошлом сезоне Эль Ненни сыграл за "Арсенал" всего 17 матчей и сделал 1 ассист.

Контракт 27-летнего футболиста с "канонирами" рассчитан до лета 2022 года.

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