На Виллиана появился ещё один претендент
Вингер лондонского "Челси" Виллиан привлёк внимание ещё одного клуба, сообщает ESPN.
По информации источника, подписать бразильца, который летом станет свободным агентом, хочет "Арсенал".
"Канонирам" предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Ливерпуля", ПСЖ и других клубов.
В текущем сезоне 31-летний Виллиан сыграл за "Челси" 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18