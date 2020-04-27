На Виллиана появился ещё один претендент

Вингер лондонского "Челси" Виллиан привлёк внимание ещё одного клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, подписать бразильца, который летом станет свободным агентом, хочет "Арсенал".

"Канонирам" предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Ливерпуля", ПСЖ и других клубов.

В текущем сезоне 31-летний Виллиан сыграл за "Челси" 37 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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