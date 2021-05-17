На виллу Неймара проник сумасшедший фанатик

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

На территорию дома бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара проник мужчина, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, мужчина был задержан в ночь с субботы на воскресенье. У него был изъят рюкзак с несколькими библиями. По его словам, он хотел поведать Неймару "слово Божье". Задержанного поместили в психиатрическую больницу.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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