На вингера "Барселоны" появился еще один претендент

На вингера каталонской "Барселоны" Малкома появился еще один претендент, информирует Sun Sport.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 21-летнего игрока "сине-гранатовых" проявляет лондонский "Тоттенхэм". Предпринят попытки заполучить бразильца "шпоры" могут уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Малком в составе "Барселоны" провел всего 25 минут игрового времени. Ранее интерес к нему проявил "Арсенал".

Напомним, "Тоттенхэм" намерен сорвать трансферные планы ПСЖ. | soccernews.ru