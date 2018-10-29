На вингера "Барселоны" появился еще один претендент

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На вингера "Барселоны" появился еще один претендентНа вингера каталонской "Барселоны" Малкома появился еще один претендент, информирует Sun Sport.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 21-летнего игрока "сине-гранатовых" проявляет лондонский "Тоттенхэм". Предпринят попытки заполучить бразильца "шпоры" могут уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Малком в составе "Барселоны" провел всего 25 минут игрового времени. Ранее интерес к нему проявил "Арсенал".

Напомним,  "Тоттенхэм" намерен сорвать трансферные планы ПСЖ. | soccernews.ru

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