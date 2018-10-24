На вингера киевского "Динамо" претендуют шесть европейских топ-клубов

На вингера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова претендуют сразу шесть европейских топ-клубов, информирует TeamTalk.

Так, по сведениям источника, 20-летний украинец входит в сферу интересов "Ливерпуля", лондонского "Тоттенхэма", мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Цыганков забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 18 играх за "Динамо".

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