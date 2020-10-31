На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги

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На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги

Число клубов, заинтересованных в подписании голкипера "Шахтёра" Анатолия Трубина, растёт.

Накануне сообщалось, что 19-летний футболист привлёк внимание лондонских "Челси" и "Арсенала".

Ещё одним претендентом на перспективного украинца является леверкузенский "Байер", пишет Corriere dello Sport.

Рыночная стоимость Трубина - 800 тысяч евро. За основную команду "Шахтёра" воспитанник клубной академии провёл 15 матчей и пропустил 15 голов.

Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место. | http://soccernews.ru
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