На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги

Число клубов, заинтересованных в подписании голкипера "Шахтёра" Анатолия Трубина, растёт.

Накануне сообщалось, что 19-летний футболист привлёк внимание лондонских "Челси" и "Арсенала".

Ещё одним претендентом на перспективного украинца является леверкузенский "Байер", пишет Corriere dello Sport.

Рыночная стоимость Трубина - 800 тысяч евро. За основную команду "Шахтёра" воспитанник клубной академии провёл 15 матчей и пропустил 15 голов.

Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Мариуполь" в матче УПЛ и поднялся на второе место. | http://soccernews.ru