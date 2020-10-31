На вратаря "Шахтёра" Трубина появился претендент из Бундеслиги
Число клубов, заинтересованных в подписании голкипера "Шахтёра" Анатолия Трубина, растёт.
Накануне сообщалось, что 19-летний футболист привлёк внимание лондонских "Челси" и "Арсенала".
Ещё одним претендентом на перспективного украинца является леверкузенский "Байер", пишет Corriere dello Sport.
Рыночная стоимость Трубина - 800 тысяч евро. За основную команду "Шахтёра" воспитанник клубной академии провёл 15 матчей и пропустил 15 голов.
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|Команда
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|О
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|32
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|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20