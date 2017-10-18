На время Чемпионата Мира-2018 сборная Аргентины поселится в Бронницах

Сборная Аргентины рассматривает подмосковные Бронницы, как место временного базирования во время Чемпионата Мира в России в 2018 году.

Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.

С февраля по март 2018 года аргентинская делегация побывает на территории комплекса, чтобы дать окончательный ответ и утвердить место проживания на время мирового первенства.

Читайте: Ивана Надаль - телеведущая, ждавшая выхода Аргентины на ЧМ | http://soccernews.ru