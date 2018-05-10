На время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыки

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На время ЧМ-2018 в России запретят жарить шашлыкиНа время проведения Чемпионата Мира-2018​ в городах, в которых состоятся матчи турнира, введут особый противопожарный режим.

Как сообщает российская пресса, он предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. В частности, режимом запрещаются пикники с жарка шашлыков на мангалах.

Конкретные меры будут определять муниципальные власти.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

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