На Врсалько появился претендент из Англии

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На Врсалько появился претендент из Англии

Английский "Ливерпуль" включился в борьбу за защитника "Атлетико" Симе Врсалько, сообщает Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, "красные" готовы составить конкуренцию "Наполи", который считается основным претендентом на хорватского фулбека.

Однако попытаться купить Врсалько "Ливерпуль" может только следующим летом, так как "Атлетико" не намерен отпускать игрока в январе. | http://soccernews.ru

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