На всех матчах 26-го тура Серии А состоится акция памяти Астори

На матчах 26-го тура чемпионата Италии почтят память экс-игрока "Фиорентины" Давиде Астори, который умер год назад.

Фотография Астори будут показывать на 13-й минуте стадионах матчей Серии А. Руководство клубов предложит всем болельщикам почтить память аплодисментами.

Символизм числа 13 связан с тем, что Давиде играл под этим номером.

Астори умер во сне 4 марта 2018 года в городе Удине из-за сердечного приступа.

1 марта состоится матч между "Кальяри" и "Интером", а 3 марта "Наполи" встретится с "Ювентусом".

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