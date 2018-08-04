На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"

Теги реал мадридинтер миланфлорентино переслука модрич

На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"На предстоящей встрече с президентом своего клуба Флорентино Пересом полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич попросит отпустить его в миланский "Интер".

Как информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, существует только одна возможность для отъезда 32-летнего хавбека из "Сантьяго Бернабеу" - если босс "сливочных", учитывая заслуги игрока перед клубом, пойдет на уступки ему и не станет препятствовать его желанию. Именно этим обстоятельством и планирует воспользоваться хорват.

Напомним, "Интер" определился с альтернативой Модричу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов