На встрече с Пересом Модрич попросит отпустить его в "Интер"

На предстоящей встрече с президентом своего клуба Флорентино Пересом полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич попросит отпустить его в миланский "Интер".

Как информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, существует только одна возможность для отъезда 32-летнего хавбека из "Сантьяго Бернабеу" - если босс "сливочных", учитывая заслуги игрока перед клубом, пойдет на уступки ему и не станет препятствовать его желанию. Именно этим обстоятельством и планирует воспользоваться хорват.

Напомним, "Интер" определился с альтернативой Модричу. | soccernews.ru