На встречу Барселоне: Видаль покинул расположение "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль покинул расположение мюнхенского клуба, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 31-летний чилиец провёл утреннюю тренировку, после чего отправился, скорее всего, в Каталонию.

Напомним, что "Барселона" уже согласовала трансфер Видаля и сегодня может объявить об этой сделке. | http://soccernews.ru