На встречу Барселоне: Видаль покинул расположение "Баварии"

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На встречу Барселоне: Видаль покинул расположение "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль покинул расположение мюнхенского клуба, сообщает Sport1.de.

По информации источника, 31-летний чилиец провёл утреннюю тренировку, после чего отправился, скорее всего, в Каталонию.

Напомним, что "Барселона" уже согласовала трансфер Видаля и сегодня может объявить об этой сделке. | http://soccernews.ru

Комментарии
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Зачем тогда Барса сплавила 30-и летнего Паулиньо, если берёт на 1.5 года старшего выпивоху?

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