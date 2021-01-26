На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроков

Сегодня московское "Динамо" вылетело в Турцию на второй зимний сбор.

Всего готовится к продолжению чемпионата полетит 28 футболистов:

Голкиперы: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин.

Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов.

Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Игорь Школик.

Нападающие: Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.