На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроков

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На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроковСегодня московское "Динамо" вылетело в Турцию на второй зимний сбор.

Всего готовится к продолжению чемпионата полетит 28 футболистов:

Голкиперы: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин.

Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов.

Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Игорь Школик.

Нападающие: Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.

До 6 февраля "бело-голубые" запланировали пять контрольных матчей. С "Актобе" из Казахстана (29 января), чемпионом Словакии "Слованом" (30 января), "Рударом" из Черногории (2 февраля), чемпионом Казахстана "Кайратом" (4 февраля) и казанским "Рубином" (5 февраля).

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