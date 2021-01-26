На второй сбор "Динамо" в Турции отправились 28 игроков
Сегодня московское "Динамо" вылетело в Турцию на второй зимний сбор.
Всего готовится к продолжению чемпионата полетит 28 футболистов:
Голкиперы: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин.
Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов.
Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Игорь Школик.
Нападающие: Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Н’Жи, Константин Тюкавин.
До 6 февраля "бело-голубые" запланировали пять контрольных матчей. С "Актобе" из Казахстана (29 января), чемпионом Словакии "Слованом" (30 января), "Рударом" из Черногории (2 февраля), чемпионом Казахстана "Кайратом" (4 февраля) и казанским "Рубином" (5 февраля).
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