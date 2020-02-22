На выходных будет особенно жарко в АПЛ - сразу 3 топ-вывески! В остальных чемпионатах "накал" почти в полном составе ушел на каникулы!

"Челси" – "Тоттенхэм"

22 февраля, 15:30. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Жозе Моуринью возвращается на "Стэмфорд Бридж". Именно во время работы в "Челси" португалец сделал себе имя на Туманном Альбионе. "Челси" и "Тоттенхэм" – пока главные претенденты на место в Лиге Чемпионов на следующий сезон, поэтому результат очного поединка в 27-м туре АПЛ будет иметь большое значение для определения обладателя четвертой путевки в ЛЧ. Интересно, что после дисквалификации "Манчестер Сити" обе команды вполне могут квалифицироваться в самый престижный еврокубок – вероятно, что для этого будет достаточно финишировать в ТОП-5. В матче первого круга "Челси" на выезде одолел "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Безусловно, Моуринью захочет взять реванш у Фрэнка Лэмпарда, хотя бывший подопечный португальца, конечно, имеет свое противоположное мнение по этому поводу. "Пенсионеры" выиграли лишь 1 матч АПЛ из последних 5-ти – у "шпор" несколько лучшие результаты, хотя посреди недели "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, показав далеко не лучший футбол. Добавит это злости команде Моуринью? Начало матча через несколько часов – посмотрим. Если получится интересно – позже даже выкатим аналитический обзор на противостояние!

"Лестер" – "Манчестер Сити"

22 февраля, 20:30. Лестер, "Кинг Пауэр"

"Лестер" на максимальных оборотах рвется в Лигу Чемпионов. Команда Брендана Роджерса принимает "Манчестер Сити", а в случае победы приблизится к команде Хосепа Гвардиолы на расстояние одного очка. "Лисы" два подряд поединка Премьер-лиги свели вничью, а из последних 5-ти матчей чемпионата выиграли лишь один. Сейчас полученный гандикап позволяет "Лестеру" держаться в зоне ЛЧ, но несколько неудачных поединков могут отбросить подопечных Роджерса в зону Лиги Европы. На прошлой неделе "Манчестер Сити" получил неприятную новость от УЕФА в виде дисквалификации из еврокубков, а поскольку чемпионство, по сути, потеряно, не исключен вариант, что команда Гвардиолы сосредоточится на Лиге Чемпионов. Уже на следующей неделе "горожан" ожидает выездной поединок против "Реала", поэтому, вероятно, против "Лестера" сыграет не слишком оптимальный состав. У Ливерпуль +22 очка – в АПЛ бороться, по сути, не за что. Разве что за престиж!

"Арсенал" – "Эвертон"

23 февраля, 19:30. Лондон, "Эмирейтс"

"Канониры" и "ириски" тоже сохраняют шансы на Лигу Чемпионов. Обе команды в последних 5-ти турах ни разу не проиграли, но продолжают размещаться в середине таблицы. От 4-й позиции "Арсенал" отделяет всего 7 очков, а "Эвертон" – 5 пунктов. После поединка "Челси" и "Тоттенхэма" у победителя отчетного матча будет шанс приблизиться к зоне ЛЧ буквально вплотную. Отдельного внимания заслуживают персоны обоих тренеров. Микель Артета свое время отдал много лет "Эвертону", а Карло Анчелотти активно сватали в "Арсенал" после отставки Унаи Эмери. В итоге боссы "канониров" предпочли Артету, а итальянец оказался в "Эвертоне". Отчетный поединок будет интересен и с точки зрения тренерского противостояния.

"Хетафе" – "Севилья"

23 февраля, 20:30. Хетафе, "Колозеум Альфонсо Перес"

В 25-м туре Примеры тоже состоится важная дуэль за место в Лиге Чемпионов. "Хетафе" после поражения от "Барселоны" в прошлом туре прервал победную серию, но все еще удерживает третью позицию Ла Лиги. Команда из пригорода Мадрида второй год подряд рвется в самый престижный клубный турнир Европы – если прошлогодний поход в итоге завершился неудачей, то текущая кампания может завершиться триумфом для "Хетафе". Посреди недели обе команды провели поединки Лиги Европы. "Севилья" разошлась миром с "Клужем", спасшись от поражения лишь в конце матча, а "Хетафе" добыл куда более приемлемый результат, одолев дома "Аякс" – полуфиналиста прошлогодней Лиги Чемпионов. Именно подопечные Хосе Бордаласа выглядят фаворитами игры – тем более, что две недели назад "Хетафе" дома разгромил Валенсию, которая также претендует на место в ТОП-4.

Игорь Малиенко | soccernews.ru