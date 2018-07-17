На Йерри Мину появился новый претендент
На защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину появился новый претендент, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Так, по сведениям источника, готовность подписать 23-летнего бека "сине-гранатовых" выразил "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб рассчитывает оформить годичную аренду колумбийца стоимостью 5 миллионов евро с правом последующего выкупа контракта игрока.
Напомним, "Барселона" заинтересована в подписании Канте. | soccernews.ru
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|Бока Хуниорс
|30
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|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
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|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
|30
|50
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|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
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|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
|42
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|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
|18
|Темперлей
|30
|37
|19
|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|30
|33
|23
|Унион Санта-Фе
|30
|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
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|Арсенал
|30
|27
|28
|Бельграно
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|29
|Кильмес
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|25
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|25