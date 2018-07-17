На Йерри Мину появился новый претендент

Теги бока хуниорсбарселонайерри мина

На Йерри Мину появился новый претендентНа защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину появился новый претендент, информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, готовность подписать 23-летнего бека "сине-гранатовых" выразил "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб рассчитывает оформить годичную аренду колумбийца стоимостью 5 миллионов евро с правом последующего выкупа контракта игрока.

Напомним, "Барселона" заинтересована в подписании Канте. | soccernews.ru

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