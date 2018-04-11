На Йерри Мину появился претендент из АПЛ

На защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует ESPN.

По сведениям источника, в летнем подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересован "Вест Хэм" и лично его главный тренер Дэвид Мойес. Ожидается, что каталонский гранд вполне будет готов отпустить колумбийца, так как ему необходимо освободить место игрока из стран, не входящих в ЕС, для полузащитника "Гремио" Артура.

Напомним, "Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии". | soccernews.ru