На Йерри Мину появился претендент из АПЛ

Теги вест хэм юнайтедбарселонайерри мина

На Йерри Мину появился претендент из АПЛНа защитника каталонской "БарселоныЙерри Мину появился претендент из английской Премьер-Лиги, информирует ESPN.

По сведениям источника, в летнем подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересован "Вест Хэм" и лично его главный тренер Дэвид Мойес. Ожидается, что каталонский гранд вполне будет готов отпустить колумбийца, так как ему необходимо освободить место игрока из стран, не входящих в ЕС, для полузащитника "Гремио" Артура.

Напомним, "Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии". | soccernews.ru

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