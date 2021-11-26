На Захаряна появился ещё один претендент
Фото сайт РПЛ
"Эвертон" включился в борьбу за полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "ириски" проявляют серьёзную заинтересованность в трансфере 18-летнего россиянина.
Сумма потенциальной сделки может составить более 10 миллионов евро.
В этом сезоне Захарян сыграл за "Динамо" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: Мостовой высказался об интересе к Захаряну со стороны европейских клубов. | http://soccernews.ru
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