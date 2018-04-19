На замену Конте "Челси" рассматривает семерых кандидатов

"Челси" продолжает поиски нового наставника, который летом сменит у руля команды Антонио Конте.

Как сообщает The Telegraph, главными кандидатами являются Луис Энрике, Леонарду Жардим, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри.

Также в качестве запасного варианта "Челси" рассматривает кандидатуры Дэвида Вагнера, Эусебио Ди Франческо и Юлиана Нагельсманна.

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