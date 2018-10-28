На замену Лопетеги появился еще один кандидат

Как информирует L’Équipe, на замену главному тренеру мадридского "Реала" Хулену Лопетеги появился еще один кандидат.

Так, по сведениям издания, очередной альтернативой 52-летнему специалисту руководство королевского клуба рассматривает португальского наставника Леонарду Жардима, который лишь две недели назад был уволен из "Монако". Однако помешать его переезду на "Сантьяго Бернабеу" могут натянутые отношения между "сливочными" и его агентом Жорже Мендешем, которые установились после ухода из "Реала" главного клиента последнего Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" готовит крупное предложение по нападающему "Ливерпуля". | soccernews.ru