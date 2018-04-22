На замену Венгеру появился новый кандидат

На замену главному тренеру лондонского "Аренала" Арсену Венгеру появился новый кандидат, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, в сферу интересов руководства "канониров" вошел наставник "Ниццы" Люсьен Фавр. Однако заполучить 60-летнего специалиста английскому гранду так просто не получится, так как его контракт с "орлятами" рассчитан до окончания сезона 2018/2019.

В своей карьере Фавр работал со швейцарскими "Эшаленом", "Ивердоном", "Серветтом", "Цюрихом", берлинской "Гертой" и менхенгладбахской "Боруссией".

Напомним, сегодня "Арсенал" разгромил "Вест Хэм". | soccernews.ru