На замену Венгеру появился новый кандидат

Руководство лондонского "Арсенала" определилось с еще одним кандидатом на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, одной из альтернатив своему наставнику "канониры" определили немецкого специалиста Ральфа Рангника, который ныне занимает пост спортивного директора "РБ Лейпциг".

Другими претендентами на замену французу называются Луис Энрике (без клуба) и Патрик Виейра ("Нью-Йорк Сити").

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетико". | soccernews.ru