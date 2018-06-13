На защитника "Атлетико" Савича претендуют два европейских топ-клуба

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На защитника "Атлетико" Савича претендуют два европейских топ-клуба

На защитника мадридского "Атлетико" Стефана Савича претендуют два европейских топ-клуба.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в приобретении 27-летнего черногорца заинтересованы "Ювентус" и "Челси".

В прошлом сезоне Савич сыграл за "Атлетико" 37 матчей, результативными действиями не отличался.

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