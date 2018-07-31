На защитника "Барселоны" появился третий претендент из АПЛ

Теги барселонайерри миналестер ситихарри магуайр

На защитника "Барселоны" появился третий претендент из АПЛНа защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину появился уже третий претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям sport.es, предпринять попытку 23-летнего бека "сине-гранатовых" может "Лестер". Однако такой вариант развития событий "лисы" рассматривают только в случае потери своего лидера обороны Харри Магуайра, которого торгует "Манчестер Юнайтед".

Напомним,  Йерри Мина уже анонсировал свой уход из "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов