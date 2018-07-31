На защитника "Барселоны" появился третий претендент из АПЛ

На защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мину появился уже третий претендент из английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям sport.es, предпринять попытку 23-летнего бека "сине-гранатовых" может "Лестер". Однако такой вариант развития событий "лисы" рассматривают только в случае потери своего лидера обороны Харри Магуайра, которого торгует "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Йерри Мина уже анонсировал свой уход из "Барселоны". | soccernews.ru