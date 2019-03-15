На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба

Защитник "Манчестер Юнайтед" Луис Антонио Валенсия, скорее всего, летом сменит клуб.

Как сообщил агент футболиста, на 33-летнего эквадорца претендуют четыре клуба, а именно "Арсенал", "Вест Хэм", "Интер" и китайский клуб, чье название не уточняется.

Соглашение Валенсии с "МЮ" истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел всего 8 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Сульшер предложил легенде "Манчестер Юнайтед" работу в клубе. | http://soccernews.ru