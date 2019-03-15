На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба

Теги манчестер юнайтедлуис антонио валенсияарсенал лондонинтер милантрансферы

На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба

Защитник "Манчестер Юнайтед" Луис Антонио Валенсия, скорее всего, летом сменит клуб.

Как сообщил агент футболиста, на 33-летнего эквадорца претендуют четыре клуба, а именно "Арсенал", "Вест Хэм", "Интер" и китайский клуб, чье название не уточняется.

Соглашение Валенсии с "МЮ" истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел всего 8 матчей, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Сульшер предложил легенде "Манчестер Юнайтед" работу в клубе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая

Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов