На Зе Луиша появился претендент из АПЛ

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На Зе Луиша появился претендент из АПЛ

Форвард "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Mirror, "Брайтон" готов заплатить за игрока 23 миллиона евро. В клубе считают, что приход Зе Луиша исправит статистику забитых голов.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 14 матчей, отметился 4 голами и 6 ассистами.

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