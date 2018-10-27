На Жардима вышел еще один английский клуб

Теги ньюкасл юнайтедлеонарду жардим

На Жардима вышел еще один английский клуб

Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим может возглавить клуб АПЛ.

Как сообщает Le 10 Sport, португальский специалист может сменить Рафаэля Бенитеса в "Ньюкасле". Руководство "сорок" недовольно результатами команды. После 10 туров "Ньюкасл" набрал всего три очка и находится в зоне вылета.

Напомним, что Жардим в сезоне 2016/17 привел "Монако" к победе во французской Лиге 1.

Читайте также: Жардим может возглавить клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

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