На Жардима вышел еще один английский клуб

Бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим может возглавить клуб АПЛ.

Как сообщает Le 10 Sport, португальский специалист может сменить Рафаэля Бенитеса в "Ньюкасле". Руководство "сорок" недовольно результатами команды. После 10 туров "Ньюкасл" набрал всего три очка и находится в зоне вылета.

Напомним, что Жардим в сезоне 2016/17 привел "Монако" к победе во французской Лиге 1.

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